Mastella cerca voti per il Governo e propone un scambio. Ma viene tradito (Di sabato 16 gennaio 2021) Vengono a galla i primi tentativi di “compravendita” per portare numeri alla Maggioranza. La caccia ai costruttori è aperta e, a quanto pare, ogni mezzo è lecito. Ma c’è chi smentisce. Alla Maggioranza mancano i numeri, c’è poco da fare. E se la politica è fatta anche di mediazioni, con la matematica non si discute: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 gennaio 2021) Vengono a galla i primi tentativi di “compravendita” per portare numeri alla Maggioranza. La caccia ai costruttori è aperta e, a quanto pare, ogni mezzo è lecito. Ma c’è chi smentisce. Alla Maggioranza mancano i numeri, c’è poco da fare. E se la politica è fatta anche di mediazioni, con la matematica non si discute: L'articolo proda Leggilo.org.

Tino44588447 : RT @marieta99044909: Quindi Mastella cerca, nel nome del PD, di comprare Calenda con l'appoggio alle sua candidatura E quello che si dovre… - Giorgiovsb : RT @GnocchiGene: Suning cerca disperatamente soci per andare avanti con l’Inter: in lizza Bc Partners e Mastella coi Responsabili #16gennai… - St0neAnge1 : RT @asiottis: Mastella cerca di corrompere Calenda e voi vi arrabbiate con Calenda per averlo smascherato? Poi magari vi lamentate anche de… - lonelysoul272 : RT @marieta99044909: Quindi Mastella cerca, nel nome del PD, di comprare Calenda con l'appoggio alle sua candidatura E quello che si dovre… - Franco30554674 : RT @marieta99044909: Quindi Mastella cerca, nel nome del PD, di comprare Calenda con l'appoggio alle sua candidatura E quello che si dovre… -