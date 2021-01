LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa in vantaggio a metà regata su American Magic! (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.50 Vento apparentemente in aumento: Luna Rossa a un passo dal primo punto nella Prada Cup!!! 3.48 Manovra perfetta Luna Rossa!!! Ultimo lato di poppa. La barca italiana naviga a 33 nodi, mentre Patriot è ormai lontanissima! 3.46 American Magic non riesce ancora a decollare sulla sinistra del campo, mentre Luna Rossa sta trovando pressione sulla destra e si appresta a manovrare per il terzo gate. 3.45 Luna Rossa torna in volo sui foil e prova ad allungare in maniera definitiva! Siamo ormai vicini al terzo e ultimo gate. 3.44 Parte alta del campo di regata con pochissimo vento: gli AC75 sono caduti dai foil e adesso fanno ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.50 Vento apparentemente in aumento:a un passo dal primo punto nellaCup!!! 3.48 Manovra perfetta!!! Ultimo lato di poppa. La barca italiana naviga a 33 nodi, mentre Patriot è ormai lontanissima! 3.46Magic non riesce ancora a decollare sulla sinistra del campo, mentresta trovando pressione sulla destra e si appresta a manovrare per il terzo gate. 3.45torna in volo sui foil e prova ad allungare in maniera definitiva! Siamo ormai vicini al terzo e ultimo gate. 3.44 Parte alta del campo dicon pochissimo vento: gli AC75 sono caduti dai foil e adesso fanno ...

