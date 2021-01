De Zerbi | “Emergenza? Dura da 2-3 mesi | i risultati nascondono i problemi Contento sia tornato D’Aversa”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 gennaio 2021) Roberto De, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby emiliano contro il Parma in programma domani alle 15 al Mapei Stadium. Ecco le sue parole a SassuoloChannel alla vigilia del derby: “Sonoche sia, credo sarà una gara sulla falsariga di quella del passato e ci giocheremo una gara come sempre, sapendo che è sempre stata difficile ma non cambia la modalità di pensiero, di vedere il calcio”. Torna poi sulla sconfitta di Coppa Italia contro la Spal: “Abbiamo fatto bene fino all’espulsione, poi abbiamo pagato l’uomo in meno. In 10, in quei dieci che sono rimasti, c’erano diversi giovani in campo, già è difficile stare in meno, poi se perdi altri giocatori diventa complicata contro una squadra che sa giocare a calcio, che sta facendo bene in B. ...