Crisi di governo | il centrodestra rilancia | Conte senza numeri | noi pronti

"pronti a governare, i numeri li abbiamo, lavoriamo a squadra e programma". Nella partita di poker che precede i voti in Parlamento di lunedì e martedì, anche il centrodestra gioca le sue carte. E al termine dell'ennesimo vertice - stavolta a Milano - non si limita a mostrare compattezza nella tenuta dei suoi gruppi parlamentari, compresi i centristi, ma rilancia e offre a tutti i parlamentari preoccupati per il voto anticipato una prospettiva di prosieguo della legislatura. Assicurando che già in molti ci starebbero pensando. "Sono tra i 4 gli 8", dice il vice presidente di Fi Antonio Tajani.Ovviamente la verità la si saprà solo in Aula, ma intanto il centrodestra si mostra "compatto e unito", intento a "costruire una alternativa alla sinistra forte e capace di affrontare le difficili sfide che ...

