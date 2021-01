Anticipazioni Il Segreto mercoledì 20 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di sabato 16 gennaio 2021) Giovedì 21– La confessione di Marta: Marta confessa ad Adolfo la ragione che la sta spingendo a trasferirsi a Bilbao. Per lei è un’occasione da prendere al volo perchè in questo modo potrà tranquillamente allontanarsi da lui e soffrire molto meno per l’accaduto. Adolfo però non vuole lasciarla andare…. L'articolo News Programmi Tv.