Alessandra Masi torna ad interpretare Chiara Petrone in Un posto al sole

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 16 gennaio 2021) In Upas, dopo alcuni arrivederci come quello di Marina (Nina Soldano), di Alex (Maria Maurigi) e di altri di cui parleremo prossimamente, arriva per i fan una bella notizia: sta perre un giovane personaggio femminile che tra il 2015 e il 2016 è stato molto presente e amato da gran parte dei telespettatori. Interpretata dall’attrice napoletanaè la figlia del ricco imprenditore, proprietario di Radio Golfo 99, Giancarloed ex fidanzata di Nunzio Cammarota, il figlio adottivo di Franco. “Sbirciamo” più nel dettaglio chi èAll’inizio è una ragazza arrogante e viziata che a soli 16 anni ha abbandonato la scuola, subendo il giudizio del padre, influenzata dallo stile di vita agiato a cui ...