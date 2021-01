Vaccino anti Covid agli amici, il medico indagato su Fb: 'Mi rialzerò, non merito questo fango' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si è parlato parecchio in queste ore di Vincenzo Cesareo , il direttore sanitario dello Spoke Ospedaliero di Cetraro-Paola, indagato dalla Procura della Repubblica di Paola con l'accusa di avere fatto ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si è parlato parecchio in queste ore di Vincenzo Cesareo , il direttore sanitario dello Spoke Ospedaliero di Cetraro-Paola,dalla Procura della Repubblica di Paola con l'accusa di avere fatto ...

vaticannews_it : #14gennaio #vaccinoCovid Prosegue la campagna vaccinale in Vaticano, iniziata la mattina di mercoledì 13 gennaio do… - RegioneER : ??#Coronavirus, alle 20 oltre 100mila le persone vaccinate in Emilia-Romagna. L'aggiornamento in tempo reale sul sit… - La7tv : #piazzapulita In una Rsa in provincia di Forlì-Cesena quasi la metà degli operatori sanitari ha rifiutato di fare i… - ilmetropolitan : ???? #Vaccino anti-#Covid, New York: fuga di #FakeNews genera #disordini per le strade - Jo66227725 : @Vitomasel @QueenofSorrow75 È lei .... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Vaccino anti Covid, Italia oltre quota 970mila immunizzati. Solo Basilicata e Calabria hanno usato meno di… Il Fatto Quotidiano "Mentre c'è trasmissione del virus, vaccinare è un azzardo biologico: si potrebbero creare varianti resistenti"

Secondo Crisanti, non basta puntare sul vaccino contro il Covid, ma serve serve un lockdown “di 3-4 settimane” per una vaccinazione più efficace contro il coronavirus. Andrea Crisanti, ordinario di Mi ...

Coronavirus, Calabria impantanata per i vaccini. Indagini dei Nas sull'utilizzo delle dosi

CATANZARO – Non riesce a risalire la china la Calabria, ancora ultima tra le regioni d’Italia in merito alla somministrazione del vaccino anti Covid. I dati aggiornati segnano un 39,4% che inchioda la ...

Secondo Crisanti, non basta puntare sul vaccino contro il Covid, ma serve serve un lockdown “di 3-4 settimane” per una vaccinazione più efficace contro il coronavirus. Andrea Crisanti, ordinario di Mi ...CATANZARO – Non riesce a risalire la china la Calabria, ancora ultima tra le regioni d’Italia in merito alla somministrazione del vaccino anti Covid. I dati aggiornati segnano un 39,4% che inchioda la ...