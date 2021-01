Uomini e Donne, Michele Dentice racconta la sua verità: la reazione di Roberta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Michele Dentice abbandona ufficialmente il trono over di Uomini e Donne con il magone, nella puntata del format in onda oggi. Questo dopo che il cavaliere campano ha un confronto nello studio del programma con la dama Roberta Di Padua, della quale è rimasto profondamente deluso per il suo avvicinamento a Riccardo Guarnieri. Nel suo sfogo su Roberta, incalzato da Maria De Filippi, Michele si dice felice per il fatto che a suo dire Riccardo stia prendendo in giro Roberta, dunque la dama sbotta contro di lui e la conduttrice gli fa capire che non stia facendo un bel discorso nel godere delle vicissitudini della dama con l’ex di Ida Platano. Con il magone, quindi, Michele rivela di soffrire molto l’indifferenza di Roberta ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 gennaio 2021)abbandona ufficialmente il trono over dicon il magone, nella puntata del format in onda oggi. Questo dopo che il cavaliere campano ha un confronto nello studio del programma con la damaDi Padua, della quale è rimasto profondamente deluso per il suo avvicinamento a Riccardo Guarnieri. Nel suo sfogo su, incalzato da Maria De Filippi,si dice felice per il fatto che a suo dire Riccardo stia prendendo in giro, dunque la dama sbotta contro di lui e la conduttrice gli fa capire che non stia facendo un bel discorso nel godere delle vicissitudini della dama con l’ex di Ida Platano. Con il magone, quindi,rivela di soffrire molto l’indifferenza di...

