Samsung Galaxy S21 vs S20 | le differenze

Leggi su wired

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (Foto:S21 vs S20, che cosa cambia nel salto generazionale? Il supporto del pennino capacitivo S-Pen è la novità più evidente che viene introdotta, ma sotto la scocca si trovano componenti aggiornati e qualche sorprendente marcia indietro. Facciamo il punto con il paragone tra i vari modelli standard, i Plus e con gli Ultra.S21/S21+ vs S20/S20+, il design Le colorazioni di S21 sono Phantom Gray, Phantom Violet, Phantom Pink e Phantom White mentre l’anno scorso si variava su Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White quindi sostanzialmente è stato sostituito il blu col viola. Il Plus si trova nelle colorazioni Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black dalle precedenti Cosmic Gray, Cosmic Black, Cloud Blue. Tutti i modelli sono certificati Ip68 e non ...