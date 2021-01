Roma, segue l’ex psichiatra e poi aggredisce i poliziotti: arrestato stalker recidivo (Di venerdì 15 gennaio 2021) In piazza Cinecittà, un uomo del ’86, ha violato il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex psichiatra. Attorno alle tre di pomeriggio la donna è stata avvicinata dal 35enne che aveva in cura tempo prima. Dato il divieto, la psichiatra ha subito allertato le forze dell’ordine. Così, in data 13 gennaio, sono intervenute una volante ed una pattuglia del Commissariato di Polizia Tuscolano. L’uomo, però, alla vista dei poliziotti ha reagito male: arrivando ad aggredirli fisicamente. Il 35enne è stato così arrestato per oltraggi resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) In piazza Cinecittà, un uomo del ’86, ha violato il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex. Attorno alle tre di pomeriggio la donna è stata avvicinata dal 35enne che aveva in cura tempo prima. Dato il divieto, laha subito allertato le forze dell’ordine. Così, in data 13 gennaio, sono intervenute una volante ed una pattuglia del Commissariato di Polizia Tuscolano. L’uomo, però, alla vista deiha reagito male: arrivando ad aggredirli fisicamente. Il 35enne è stato cosìper oltraggi resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. su Il Corriere della Città.

