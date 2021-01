Roma, minimarket vendeva prodotti scaduti: multato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un esercizio commerciale gestito da un cittadino del Bangladesh è stato sanzionato dagli agenti della polizia di Stato dell'VIII distretto Tor Carbone . Nel corso di un controllo all'interno del ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un esercizio commerciale gestito da un cittadino del Bangladesh è stato sanzionato dagli agenti della polizia di Stato dell'VIII distretto Tor Carbone . Nel corso di un controllo all'interno del ...

Un esercizio commerciale gestito da un cittadino del Bangladesh è stato sanzionato dagli agenti della polizia di Stato dell'VIII distretto Tor Carbone. Nel corso di un ...

Frascati, la Polizia di Stato chiude un minimarket

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il titolare, cittadino del Bangladesh, non osservava le misure di contenimento alla diffusione del virus.

