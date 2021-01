Ritorno a Scuola, L’Allarme di Pregliasco: Scelta Rischiosa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il virologo Fabrizio Pregliasco esprime la sua preoccupazione in merito al Ritorno al Scuola. “È chiaro che la ripresa della didattica in presenza, per il volume di spostamenti che c’è intorno, rappresenta un elemento di preoccupazione” dichiara durante un’intervista a Fanpage.it. Aggiunge: “Sicuramente va valutata la situazione contingente così come le attività svolte dalle prefetture, Leggi su youreduaction (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il virologo Fabrizioesprime la sua preoccupazione in merito alal. “È chiaro che la ripresa della didattica in presenza, per il volume di spostamenti che c’è intorno, rappresenta un elemento di preoccupazione” dichiara durante un’intervista a Fanpage.it. Aggiunge: “Sicuramente va valutata la situazione contingente così come le attività svolte dalle prefetture,

RegioneER : ??#SCUOLA, in ER rinviato al 25 gennaio il ritorno alle lezioni in presenza alle superiori: “Serve massima precauzio… - Enrico2_0 : RT @RadioSavana: La priorità dei non pensanti. Mentre i nostri vecchi muoiono in solitudine, i titolari di impresa si suicidano, i nostri r… - nardozza_g : Ritorno a scuola con le finestre aperte! #scuoleaperte ma studenti a casa con il raffreddore! - rotaruchristina : RT @romatoday: Scuola, il ritorno in classe è in bilico: cosa succede nelle Regioni zona rossa o arancione - Notiziedi_it : Scuola, il ritorno in classe è in bilico: cosa succede nelle Regioni zona rossa o arancione -