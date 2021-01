Parco Commendone | iniziata riqualificazione

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Sono iniziati i lavori didel, spazio verde di 1,8 ettari compreso tra gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nel quartiere Torrevecchia (XIII Municipio). Il progetto prevede interventi sull’area giochi, sulla vegetazione con la messa a dimora di alberature (in prevalenza ciliegi da fiore) e sugli arredi urbani attraverso la sostituzione delle panchine e dei cestini portarifiuti. Cosi’ in una nota il Comune di Roma. Gli interventi piu’ significativi riguarderanno lo spazio ludico che verra’ ampliato e notevolmente migliorato con l’installazione di nuove attrezzature al posto di quelle esistenti, la realizzazione della pavimentazione sull’intera area e la creazione di una pista circolare che potra’ essere utilizzata dai bambini per andare in bicicletta o per pattinare. Il Dipartimento ...