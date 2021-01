Napoli, Meret: 'Con la Fiorentina servirà più attenzione in difesa' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Napoli - "Mi auguro un 2021 più positivo. Sia per noi giocatori, sia per la gente. Personalmente vorrei trovare maggiore continuità, ma sono contento del percorso che sto e che stiamo facendo" . Lo ha ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 gennaio 2021)- "Mi auguro un 2021 più positivo. Sia per noi giocatori, sia per la gente. Personalmente vorrei trovare maggiore continuità, ma sono contento del percorso che sto e che stiamo facendo" . Lo ha ...

sportli26181512 : #Napoli, Meret: 'Con la Fiorentina servirà più attenzione in difesa': Il portiere: 'Non c'è tanto tempo per recuper… - Davide1926___ : RT @SkySport: Napoli, Meret: 'Sappiamo il nostro valore, pensiamo solo a noi. Bello ritrovare Callejon' - Torrechannelit : Napoli – Meret: “Il successo di Udine ci ha conferito maggior fiducia, contro la Fiorentina dovremo dare il massimo” - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Meret a Sky: 'Periodo negativo, ma conosciamo il nostro valore! Supercoppa? Vogliamo il trofeo. Su Callej… - NCN_it : #MERET A #SKY: «SAPPIAMO IL NOSTRO VALORE, PENSIAMO SOLO A NOI STESSI. BELLO RITROVARE CALLEJON. SULLA #SUPERCOPPA.… -