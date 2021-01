Lazio-Roma 3-0, il tabellino (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma - Vittoria della Lazio nel derby con la Roma . Nel primo tempo sblocca Immobile e raddoppia Luis Alberto . Di quest'ultimo il tris nella ripresa. Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 gennaio 2021)- Vittoria dellanel derby con la. Nel primo tempo sblocca Immobile e raddoppia Luis Alberto . Di quest'ultimo il tris nella ripresa.

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - MovistarFutbol : Derby della Capitale: Lazio - Roma. Este viernes, 20.45h en @vamos. #LaCasadelFútbol - SquawkaNews : Lazio 3-0 Roma FT: ?? Immobile ?? Luis Alberto ?? Luis Alberto Lazio secure the bragging rights in the first… - Sdigsa : RT @_grazy87: Roma - Juventus : 2-2 Roma - Inter: 2-2 Lazio - Roma: 3-0 - LariosRuddy : RT @SpheraSports: Lazio 3-0 Roma ?? Immobile 14’ ?? Luis Alberto 23’ 67’ ?????? -