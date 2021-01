In auto con specchietto rotto per truffare automobilisti, 40enne arrestato a Caserta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Girava per le strade di Caserta in auto con lo specchietto esterno lato passeggero rotto, per poter così truffare ignari automobilisti. Ma è stato sorpreso dai poliziotti proprio mentre trattava il risarcimento con una vittima; ed è finito in manette. Protagonista un napoletano di 40 anni, in trasferta a Caserta con un’auto con lo specchietto rotto; la vettura è stata segnalata più volte al 113, così un’auto del Reparto Volanti della Questura di Caserta si è messa sulle tracce dell’Audi, fino a rintracciarla in viale Lincoln; qui un poliziotto si è avvicinato al 40enne che aveva appena messo in atto la truffa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Girava per le strade diincon loesterno lato passeggero, per poter cosìignarimobilisti. Ma è stato sorpreso dai poliziotti proprio mentre trattava il risarcimento con una vittima; ed è finito in manette. Protagonista un napoletano di 40 anni, in trasferta acon un’con lo; la vettura è stata segnalata più volte al 113, così un’del Reparto Volanti della Questura disi è messa sulle tracce dell’Audi, fino a rintracciarla in viale Lincoln; qui un poliziotto si è avvicinato alche aveva appena messo in atto la truffa ...

