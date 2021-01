Governo: Renzi, ‘non volevamo poltrone, le abbiamo lasciate’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Talvolta basterebbe leggere prima di criticare. Solo che per leggere la lettera ci vuole tempo, è lunga, la comunicazione di oggi richiede brevità. Altrimenti passa la linea della narrazione ufficiale: ‘volevano le poltrone’. Ma volevate davvero le poltrone? Falso. Tanto è vero che ci siamo dimessi. Se avessimo voluto le poltrone avremmo trovato facilmente un accordo. Noi le poltrone le lasciamo non le chiediamo. La politica è servizio: sono così orgoglioso della nostra diversità rispetto agli altri”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Talvolta basterebbe leggere prima di criticare. Solo che per leggere la lettera ci vuole tempo, è lunga, la comunicazione di oggi richiede brevità. Altrimenti passa la linea della narrazione ufficiale: ‘volevano le’. Ma volevate davvero le? Falso. Tanto è vero che ci siamo dimessi. Se avessimo voluto leavremmo trovato facilmente un accordo. Noi lele lasciamo non le chiediamo. La politica è servizio: sono così orgoglioso della nostra diversità rispetto agli altri”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - matteosalvinimi : #CRISIDIGOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochi… - antonellapaddy : RT @Iperbole_: Briatore: 'Mi congratulo con Renzi per aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo! Questa gente vive di teoria. Per… - AntonioDonatoPa : RT @GioielloEgidio: Comunque vadano le cose Renzi ha dato una bella frustata ad un governo inane e pressapochista, ha messo in luce la manc… -