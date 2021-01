Gianna Nannini nei guai con la Polizia: “Dovrebbe scusarsi” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Finisce nei guai la nota cantante Gianna Nannini dopo l’ultimo videoclip del suo nuovo singolo: la Polizia chiede le sue scuse La sua fama ormai la precede, ma anche l’eccentricità… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 15 gennaio 2021) Finisce neila nota cantantedopo l’ultimo videoclip del suo nuovo singolo: lachiede le sue scuse La sua fama ormai la precede, ma anche l’eccentricità… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

officialmaz : Questo è un fotogramma dell'ultimo, video di Gianna #Nannini. Le forze dell'ordine rappresentate come maiali. Le st… - MediasetTgcom24 : Il sindacato di polizia contro Gianna Nannini: 'Video oltraggioso, si deve scusare' #giannanannini… - AlertVirus : RT @TV7Benevento: Polizia: Gasparri, 'Gianna Nannini si scusi con poliziotti italiani, suo video offensivo'... - AtankingDivisio : @ale336CO2 Ahahah questa del video della Nannini non la sapevo, OMG all of a sudden I'm a Gianna Nannini fan - riccardo_71 : @HuffPostItalia Il Sindacato Polizia non può schierarsi dalla parte di assassini che malauguratamente indossano una… -