Dimentica la password del conto Bitcoin: a rischio 220 milioni di dollari (Di venerdì 15 gennaio 2021) Uno sfortunato programmatore tedesco non riesce più ad accedere al suo conto elettronico di Bitcoin e ha a sua disposizione solo altri due tentativi per digitare correttamente la password. Quello di Stefan Thomas è un vero e proprio dramma. L'uomo, un programmatore tedesco che vive a San Francisco, non ricorda più la password per accedere al suo portafoglio elettronico di Bitcoin. Il numero massimo previsto di tentativi di accesso falliti è dieci, ma il programmatore ha già sbagliato il codice otto volte. Qualora non dovesse digitare correttamente la password negli ultimi due tentativi rimasti, la sua fortuna svanirà per sempre.

