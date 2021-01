Denaro sui titoli del risparmio gestito, Mediolanum guida la corsa (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli del risparmio gestito. Tra i player del settore, Banca Mediolanum svetta in pole position nel principale paniere e guida la corsa del comparto con un balzo di oltre 2 punti percentuali. A fare da assist alle azioni contribuisce il report di Goldman Sachs. Gli analisti hanno migliorato la raccomandazione sul titolo a “buy” dalla precedente “neutral” fissando il prezzo obiettivo a 8,70 euro da 7,70 euro. L’andamento è supportato anche dato sulla raccolta netta di dicembre.In evidenza anche Banca Generali +1,04%, Finecobank +0,6%, Poste Italiane +1,1% e Azimut +0,8%. Quest’ultima ieri ha fornito una guidance di utile netto per il 2021 pari a 350 milioni di euro, “in condizioni di mercato normali”. Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo idel. Tra i player del settore, Bancasvetta in pole position nel principale paniere eladel comparto con un balzo di oltre 2 punti percentuali. A fare da assist alle azioni contribuisce il report di Goldman Sachs. Gli analisti hanno migliorato la raccomandazione sul titolo a “buy” dalla precedente “neutral” fissando il prezzo obiettivo a 8,70 euro da 7,70 euro. L’andamento è supportato anche dato sulla raccolta netta di dicembre.In evidenza anche Banca Generali +1,04%, Finecobank +0,6%, Poste Italiane +1,1% e Azimut +0,8%. Quest’ultima ieri ha fornito unance di utile netto per il 2021 pari a 350 milioni di euro, “in condizioni di mercato normali”.

bizcommunityit : Denaro sui titoli del risparmio gestito, Mediolanum guida la corsa #sgr - SonSempreIoEh : @giorgionetg vabbè, ma se uno non ha gestione del denaro quello è un altro discorso. poi io parlo di comprare roba… - Ermete69532686 : @matteorenzi Sei un presuntuoso del cazzo !!! Non ti vuole nessuno e pretendi di dettare legge !!! Sei solo un fall… - Buz_Way : Nonostante le dichiarazioni di #Lagarde che ha definito il #bitcoin uno strumento per 'funny business' e riciclaggi… - wholedani : RT @BiondoNik: 'Per lasciare il governo bastava la mole di denaro sprecata per comprare inutili banchi a rotelle consegnati a scuole chiuse… -

Ultime Notizie dalla rete : Denaro sui Denaro sui titoli del risparmio gestito, Mediolanum guida la corsa Borsa Italiana Blitz contro la mafia a Roma: arrestati 11 prestanome del boss Francesco Maniscalco

Nel 2016 il boss aveva subito un sequestro da 15 milioni di euro, ma i suoi affari andavano avanti grazie a una rete di complicità. Contestati i reati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio ...

Il capo dei talebani afghani ha vietato la poligamia ai suoi comandanti

Non per motivi religiosi, ma per evitare accuse di corruzione rivolte ai talebani che per sposarsi raccolgono denaro in modo discutibile ...

Nel 2016 il boss aveva subito un sequestro da 15 milioni di euro, ma i suoi affari andavano avanti grazie a una rete di complicità. Contestati i reati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio ...Non per motivi religiosi, ma per evitare accuse di corruzione rivolte ai talebani che per sposarsi raccolgono denaro in modo discutibile ...