Cucchi, appello per l’omicidio: “Condannare a 13 anni carabinieri che uccisero Stefano” (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Condannare a 13 anni di reclusione con le aggravanti escluse in primo grado, per omicidio preterintenzionale, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Poi 4 anni e 6 mesi di reclusione per Roberto Mandolini, l’allora comandante della Compagnia Appia. Assolvere invece Francesco Tedesco perché il fatto non costituisce reato. Queste le richieste del Pg Roberto Cavallone nel processo in corte d’Assise d’appello a Roma per l’omicidio di Stefano Cucchi, morto a Roma il 22 ottobre 2009, dopo essere stato picchiato dai carabinieri il 15 ottobre. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Condannare a 13 anni di reclusione con le aggravanti escluse in primo grado, per omicidio preterintenzionale, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Poi 4 anni e 6 mesi di reclusione per Roberto Mandolini, l’allora comandante della Compagnia Appia. Assolvere invece Francesco Tedesco perché il fatto non costituisce reato. Queste le richieste del Pg Roberto Cavallone nel processo in corte d’Assise d’appello a Roma per l’omicidio di Stefano Cucchi, morto a Roma il 22 ottobre 2009, dopo essere stato picchiato dai carabinieri il 15 ottobre.

