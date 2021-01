Covid, la Campania resta gialla: nella regione indice Rt inferiore a 1 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza, che entrerà in vigore da domenica, per indicare i cambi di colore delle Regioni italiane. Per la Campania non sono previste modifiche, quindi l’intero territorio regionale resterà in zona gialla. Secondo gli ultimi dati della bozza del monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, il valore dell’indice Rt della Campania è inferiore a 1, pari a 0,99. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza, che entrerà in vigore da domenica, per indicare i cambi di colore delle Regioni italiane. Per lanon sono previste modifiche, quindi l’intero territorio regionale resterà in zona. Secondo gli ultimi dati della bozza del monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, il valore dell’Rt dellaa 1, pari a 0,99. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

