Cosa c'è nel nuovo Dpcm (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le ultime modifiche al Dpcm valido dal 16 gennaio sono state illustrate dall'esecutivo nella riunione con le Regioni, i Comuni e le province. Quasi tutta Italia sarà in zona arancione, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le prime zone rosse del 2021. Mentre con le modifiche introdotte, solo 6 regioni rimarrebbero gialle: Abruzzo, Basilicata, Campania, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta. Nessun passo indietro, dunque, con il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 5, le scuole superiori in didattica a distanza al 50% da lunedì e l'inasprimento delle soglie per accedere alle fasce con meno restrizioni, introdotte con il decreto legge approvato mercoledì: con Rt 1 o con un livello di rischio alto o, ancora, con un'incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio moderato, si va in arancione, con Rt a 1,25 ...

matteosalvinimi : Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare che cosa sta succedendo: c'è ancora un governo? Se hanno… - MSF_ITALIA : Attraversano le montagne con i piedi nella neve, affrontano le violenze e i respingimenti della polizia francese, b… - ManlioDS : C'è poco da chiacchierare su situazioni fantomatiche intorno al Governo, la verità è solo una: in questo momento l'… - SWEATCALVMITY : @hugmenowzayn cosa c'è?? - NoInter8 : RT @DanielaBartole1: @a_bassolino Diciamo che il pisano Letta ha nuovamente perso una preziosa occasione per tacere visto che, come ha sott… -

