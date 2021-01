Calciomercato Napoli: piace Nuno Tavares del Benfica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Calciomercato Napoli: il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Nuno Tavares del Benfica. I dettagli Nuovo nome per il mercato del Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Nuno Tavares del Benfica. Il terzino mancino del club portoghese è un classe 2000 con alte quotazioni, che potrebbe rappresentare un investimento importante sia per il presente immediato che soprattutto per il futuro. Si segue anche di Nuno Mendes dello Sporting, classe 2002 che però ha una valutazione molto alta Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021): il club azzurro avrebbe messo gli occhi sudel. I dettagli Nuovo nome per il mercato del. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club azzurro avrebbe messo nel mirinodel. Il terzino mancino del club portoghese è un classe 2000 con alte quotazioni, che potrebbe rappresentare un investimento importante sia per il presente immediato che soprattutto per il futuro. Si segue anche diMendes dello Sporting, classe 2002 che però ha una valutazione molto alta Leggi su Calcionews24.com

