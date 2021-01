Anticipazioni Uomini e Donne | Armando Accusa Aurora di Essere una Talpa!

(Di venerdì 15 gennaio 2021)fa un’importante rivelazione suscatenando il caos, mentre Sophie ha di nuovo problemi con Giorgio…: forte scontro tra! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di. Ci sono stati moltissimi sviluppi ed anche dei colpi di scena riguardanti il Trono Over. Come sempre la puntata si è aperta con Gemma che racconta distata raggiunta da Maurizio dietro le quinte. Il cavaliere l’ha consolata e la Galgani spiega di aver notato in lui un interesse simile a quello di un tempo. Maurizio quindi viene interpellato e si siede al centro dello studio. Lui ...

zazoomblog : Sophie Codegoni elimina Antonio: anticipazioni Uomini e Donne - #Sophie #Codegoni #elimina #Antonio: - MondoTV241 : Anticipazioni Uomini e Donne, l'amatissima scelta di Davide? #uominiedonne #davidedonadei - Notiziedi_it : Uomini e donne, anticipazioni e video diretta streaming della puntata di oggi, giovedì 14 gennaio 2021 - infoitcultura : Uomini e donne anticipazioni, nuova registrazione: DAVIDE ancora indeciso? - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne oggi: ritorno di una coppia in dolce attesa -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

Anticipazioni Uomini e Donne, 14 gennaio: brutto colpo per Sophie, segnalazione shock per la tronista; ecco cosa accadrà nella puntata in onda oggi. Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul no ...Nell'ultima registrazione di Uomini e donne Gemma si illude di avere ancora una chance con Maurizio, ma il cavaliere le chiude la porta in faccia.