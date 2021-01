Sematic non rivede la decisione di delocalizzare | scattano due giorni di sciopero

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) “All’audizione per il “tavolo di crisi”di mercoledì 13 gennaio l’Azienda ha ribadito che attualmente, stante la situazione di crisi economica generale dovuta alla seconda ondata della pandemia da Covid-19, non è in grado dire le scelte fatte a settembre 2020. Riteniamo che questo atteggiamento “attendista” da parte del Gruppo Wittur, dopo diversi mesi di discussione in merito alle prospettive dello stabilimento di Osio, non sia accettabile e sia poco rispettoso nei confronti dei lavoratori, già fortemente penalizzati economicamente dall’uso massiccio della cassa integrazione e molto preoccupati per i loro posti di lavoro.Pertanto, proclamiamoper l’intera giornata di venerdì 15 gennaio e lunedì 18 gennaio con presidio fuori dall’azienda a partire dalle 7,15. Solo per il 15 Gennaio il ...