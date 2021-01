Roma, l’ex Walter Sabatini: “Pinto dirigente giallorosso? Ho la mia idea. Strootman ok, con lui poteva essere scudetto” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Walter Sabatini torna a parlare della Roma.Lazio-Roma, Candela e la storia del Derby: “Nesta top, ma soffriva spesso questa sfida. Giallorossi da scudetto? Dico la mia” “L'ex direttore sportivo dei giallorossi, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport 24, ha detto la sua in merito all'approdo nella Capitale di Tiago Pinto in veste di nuovo direttore sportivo. Il dirigente ha anche parlato del ritorno in Serie A di Kevin Strootman come nuovo calciatore del Genoa.caption id="attachment 722206" align="aligncenter" width="3543" GENOA, ITALY - MARCH 30: Walter Sabatini Staff of UC Sampdoria during the Serie A match between UC Sampdoria and AC Milan at Stadio Luigi Ferraris on March 30, 2019 in Genoa, Italy. (Photo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021)torna a parlare della.Lazio-, Candela e la storia del Derby: “Nesta top, ma soffriva spesso questa sfida. Giallorossi da? Dico la mia” “L'ex direttore sportivo dei giallorossi, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport 24, ha detto la sua in merito all'approdo nella Capitale di Tiagoin veste di nuovo direttore sportivo. Ilha anche parlato del ritorno in Serie A di Kevincome nuovo calciatore del Genoa.caption id="attachment 722206" align="aligncenter" width="3543" GENOA, ITALY - MARCH 30:Staff of UC Sampdoria during the Serie A match between UC Sampdoria and AC Milan at Stadio Luigi Ferraris on March 30, 2019 in Genoa, Italy. (Photo ...

