Navalny ricercato da fine dicembre prepara il rientro in Russia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Aleksey Navalny è ricercato in Russia dal 29 dicembre scorso e rischia l'arresto al suo rientro in patria, annunciato per domenica 17 gennaio. Vadim Kobzev, avvocato dell'oppositore russo che da mesi si trova in Germania - dove è arrivato il 22 agosto dopo il tentativo di avvelenamento subito in Siberia - ha confermato al quotidiano RBK che il suo assistito è ricercato per "essersi sottratto" ai controlli penitenziari imposti dalla condanna con sospensione di pena risalente al 2014. La condanna a 3,5 anni è stata emessa per un'intricata vicenda che ha visto Navalny accusato di frode nei confronti di due aziende francesi, tra cui una filiale del colosso della cosmesi Yves Rocher, e che sarebbe arrivata a termine il 30 dicembre 2020. In realtà, ha ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alekseyindal 29scorso e rischia l'arresto al suoin patria, annunciato per domenica 17 gennaio. Vadim Kobzev, avvocato dell'oppositore russo che da mesi si trova in Germania - dove è arrivato il 22 agosto dopo il tentativo di avvelenamento subito in Siberia - ha confermato al quotidiano RBK che il suo assistito èper "essersi sottratto" ai controlli penitenziari imposti dalla condanna con sospensione di pena risalente al 2014. La condanna a 3,5 anni è stata emessa per un'intricata vicenda che ha vistoaccusato di frode nei confronti di due aziende francesi, tra cui una filiale del colosso della cosmesi Yves Rocher, e che sarebbe arrivata a termine il 302020. In realtà, ha ...

zazoomblog : Navalny ricercato da fine dicembre prepara il rientro in Russia - #Navalny #ricercato #dicembre #prepara - RSInews : Navalny è ricercato federale Lo ha fatto sapere il quotidiano governativo Rossiyskaya Gazeta. La disposizione è dat… - miagmarsuren : RT @bordoni_russia: Si scopre che Navalny è ricercato sin da dicembre scorso. Infatti non avrebbe informato dei suoi movimenti le autorità… - akenatoth : RT @bordoni_russia: Si scopre che Navalny è ricercato sin da dicembre scorso. Infatti non avrebbe informato dei suoi movimenti le autorità… - RossaSF1 : RT @bordoni_russia: Si scopre che Navalny è ricercato sin da dicembre scorso. Infatti non avrebbe informato dei suoi movimenti le autorità… -