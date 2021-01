Inter, oggi CdA straordinario: stipendi giocatori nodo centrale (Di giovedì 14 gennaio 2021) oggi CdA straordinario per l’Inter I problemi economici continuano ad attanagliare le società di calcio che stanno rinunciando alle entrate dei biglietti e non solo. In casa Inter oggi, secondo il Corriere dello Sport, si terrà un CdA straordinario per discutere della questione stipendi con i giocatori che aspettano – come da accordo – i mesi di luglio e agosto. “Per oggi è stato convocato un Consiglio d’Amministrazione straordinario, che avrà come oggetto la pianificazione finanziaria per i prossimi mesi. Molte società sono in pesante difficoltà dal punto di vista della liquidità, e tra queste c’è anche l’Inter. L’urgenza riguarda, evidentemente, il pagamento degli stipendi”. ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021)CdAper l’I problemi economici continuano ad attanagliare le società di calcio che stanno rinunciando alle entrate dei biglietti e non solo. In casa, secondo il Corriere dello Sport, si terrà un CdAper discutere della questionecon iche aspettano – come da accordo – i mesi di luglio e agosto. “Perè stato convocato un Consiglio d’Amministrazione, che avrà come oggetto la pianificazione finanziaria per i prossimi mesi. Molte società sono in pesante difficoltà dal punto di vista della liquidità, e tra queste c’è anche l’. L’urgenza riguarda, evidentemente, il pagamento degli”. ...

