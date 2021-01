Inter-Bc Partners: non è l'unico pretedente al club nerazzurro. Infatti... (Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo la Gazzetta potrebbe non essere l'unico pretendente alle quote del club nerazzurro. 'La linea è chiara e non è negoziabile: niente investimenti, taglio alle spese e agli stipendi. Proprio ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo la Gazzetta potrebbe non essere l'pretendente alle quote del. 'La linea è chiara e non è negoziabile: niente investimenti, taglio alle spese e agli stipendi. Proprio ...

sole24ore : Inter, Bc Partners scopre le carte: il fondo avvia la due diligence sul club - FcInterNewsit : Pira (SkyTg24): 'Bc Partners ha disponibilità enormi e giudica l'Inter un progetto solido' - pisto_gol : ?? Per l’Inter BC Partners ha fornito una manifestazione d’interesse con un valore irrinunciabile. Il progetto è leg… - passione_inter : VIDEO - Inter, è il giorno del Cda straordinario. Sul tavolo la trattativa con Bc Partners -… - fcin1908it : CdS - Suning via? BC Partners 'modello Milan': 'Sarà Inter tutta nuova. Via ingaggi top e...' -… -