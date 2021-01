GPS, elenchi aggiuntivi per abilitati e specializzati entro 21 luglio. Su Istanze on line possibile far valere precedenza. News dal Ministero (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Ministero ha fornito oggi una informativa ai sindacati sugli elenchi aggiuntivi alle GPS, che saranno costituiti con apposito decreto che disciplinerà quanto già contenuto nell'art. 10 dell'OM n. 60/2020. La domanda sarà telematica, il Ministero indicherà le date e le modalità di presentazione della domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilha fornito oggi una informativa ai sindacati suglialle GPS, che saranno costituiti con apposito decreto che disciprà quanto già contenuto nell'art. 10 dell'OM n. 60/2020. La domanda sarà telematica, ilindicherà le date e le modalità di presentazione della domanda. L'articolo .

