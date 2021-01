Governo, Marcucci: “Responsabili? L’appello è a tutto il Parlamento, lasciare l’Italia senza governo sarebbe dissennato. Avanti con Conte premier” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Riteniamo che si debba dare al Paese un governo di legislatura con un programma serio. L’azione del governo Conte deve proseguire. Dopo di che i voti si cercano in Parlamento, raccogliendo tutti i consensi che si possano ottenere. Quindi chiamiamole forze politiche Responsabili o costruttori, ma io credo che lasciare l’Italia senza un governo sarebbe una cosa dissennata“. Lo ha detto il presidente dei senatori del Partito democratico, Andrea Marcucci, al termine della capigruppo in Senato che ha calendarizzato i prossimi lavori a Palazzo Madama. Per il capogruppo dem di Palazzo Madama “L’appello è al Parlamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Riteniamo che si debba dare al Paese undi legislatura con un programma serio. L’azione deldeve proseguire. Dopo di che i voti si cercano in, raccogliendo tutti i consensi che si possano ottenere. Quindi chiamiamole forze politicheo costruttori, ma io credo cheununa cosa dissennata“. Lo ha detto il presidente dei senatori del Partito democratico, Andrea, al termine della capigruppo in Senato che ha calendarizzato i prossimi lavori a Palazzo Madama. Per il capogruppo dem di Palazzo Madama “è al...

