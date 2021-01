Gianmarco Saurino, la fidanzata chi è: fa un lavoro particolare (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gianmarco Saurino è tornato a vestire i panni di Nico Santopaolo in “Che Dio ci aiuti 6”, fiction di successo che lo vede protagonista al fianco di Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. In questa nuova stagione il giovane, come raccontato dallo stesso attore, vivrà grandi cambiamenti: dovrà vedersela con il suo nuovo ruolo di padre e con il ritorno della sua ex Monica, interpretata da Diana Del Bufalo. A differenza del suo personaggio la vita dell’attore scorre, invece, più tranquilla: Gianmarco Spaurino, famoso anche per serie tv come “Non dirlo al mio capo” e “Doc-Nelle tue mani”, ha svelato a “Verissimo” di essere felicemente fidanzato da tempo. leggi anche l’articolo —> Gianmarco Saurino: età, peso, altezza, tutte le info sull’attore di “Non dirlo al mio capo 2” Gianmarco ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021)è tornato a vestire i panni di Nico Santopaolo in “Che Dio ci aiuti 6”, fiction di successo che lo vede protagonista al fianco di Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. In questa nuova stagione il giovane, come raccontato dallo stesso attore, vivrà grandi cambiamenti: dovrà vedersela con il suo nuovo ruolo di padre e con il ritorno della sua ex Monica, interpretata da Diana Del Bufalo. A differenza del suo personaggio la vita dell’attore scorre, invece, più tranquilla:Spaurino, famoso anche per serie tv come “Non dirlo al mio capo” e “Doc-Nelle tue mani”, ha svelato a “Verissimo” di essere felicemente fidanzato da tempo. leggi anche l’articolo —>: età, peso, altezza, tutte le info sull’attore di “Non dirlo al mio capo 2”...

francy26996 : Gianmarco Saurino non ho più parole per descriverti - iburiedthedevil : Appena visto in TL delle foto di Gianmarco Saurino che dire che sono bellissime è dire poco Mia reazione poco pacat… - infoitcultura : Perché è famoso Gianmarco Saurino, Nico di Che Dio ci aiuti 6 - 9bruttapazza7 : GIANMARCO SAURINO FAI DI ME DEL GUACAMOLE - 8geraldina8 : @Manuel_Real_Off Guarda”Che Dio ci aiuti” con quel bono di Gianmarco Saurino -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Saurino Chi è Gianmarco Saurino: età, vita privata, fidanzata, "Nico" in "Che Dio ci aiuti" Teleclubitalia.it Gianmarco Saurino fidanzata chi è: fa un lavoro particolare

Gianmarco Saurino fidanzata chi è. L'attore pugliese è tornato a vestire i panni di Nico Santopaolo in "Che Dio ci aiuti 6".

Che Dio Ci Aiuti, perché non c’è più Valentina

Lo ha spiegato la stessa attrice Arianna Montefiori. Il grande pubblico, ad ogni modo, è rimasto deluso dall’assenza del personaggio di Valentina, interpretata dall’attrice Arianna Montefiori. Nonosta ...

Gianmarco Saurino fidanzata chi è. L'attore pugliese è tornato a vestire i panni di Nico Santopaolo in "Che Dio ci aiuti 6".Lo ha spiegato la stessa attrice Arianna Montefiori. Il grande pubblico, ad ogni modo, è rimasto deluso dall’assenza del personaggio di Valentina, interpretata dall’attrice Arianna Montefiori. Nonosta ...