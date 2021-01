Formazioni ufficiali Sassuolo Spal | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ledimatch valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021.(4-2-3-1) – Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Obiang, Lopez; Oddei, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi(4-2-3-1): Berisha;tro, Dickmann, Vicari, Sernicola; Missiroli, Murgia; D’Alessandro, Brignola, Di Francesco; Floccari. Allenatore: Marino Leggi su Calcionews24.com

Tutto pronto per Sassuolo-Spal, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Manca poco per al fischio di inizio della partita Sassuolo-Spal, che ...Il Sassuolo di De Zerbi si gioca l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal di Marino, attualmente al quinto posto in Serie B. Per la squadra di Ferrara è la ...