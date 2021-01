Decreto Covid Gennaio: nuova stretta, divieti e regole spostamenti fino al 5 marzo (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Sta arrivando un’impennata” di contagi, “dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici”. Con queste parole, promunciate al Tg3, il premier Giuseppe Conte aveva avvertito tutti sull’imminente arrivo del Decreto Covid Gennaio, sulla nuova stretta anti-Covid, dopo quella natalizia, su tutto il territorio nazionale. E così è stato. Le restrizioni introdotte dall’11 al 15 Gennaio lasciano il posto alle nuove regole su chiusure, spostamenti e divieti rinforzati, decisi con il Nuovo Decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Farà da cornice al nuovo Dpcm del 16 Gennaio. In una nota Palazzo Chigi informa infatti che ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Sta arrivando un’impennata” di contagi, “dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici”. Con queste parole, promunciate al Tg3, il premier Giuseppe Conte aveva avvertito tutti sull’imminente arrivo del, sullaanti-, dopo quella natalizia, su tutto il territorio nazionale. E così è stato. Le restrizioni introdotte dall’11 al 15lasciano il posto alle nuovesu chiusure,rinforzati, decisi con il Nuovoapprovato dal Consiglio dei ministri. Farà da cornice al nuovo Dpcm del 16. In una nota Palazzo Chigi informa infatti che ...

