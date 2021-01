Covid, oggi in Abruzzo 258 positivi su 4244 tamponi, 9 i decessi (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 38594 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 258 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 97 anni). *(il totale risulta differente a seguito di un riallineamento) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 32, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1309 (di età compresa tra 69 e 95 anni, 3 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara, 1 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 2 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 38594 i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 258 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 97 anni). *(il totale risulta differente a seguito di un riallineamento) Icon età inferiore ai 19 anni sono 32, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1309 (di età compresa tra 69 e 95 anni, 3 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara, 1 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 2 casi fanno riferimento aavvenuti nei giorni scorsi e comunicati solodalle Asl. Nel numero dei casisono compresi anche ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Gennaio: Che succede ora. Ieri misure Covid e oggi lo scostamento per i rist… - Agenzia_Ansa : Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo a… - stebellentani : Covid: Bonaccini, bene discutere di passaporto vaccinale. Credo che ne dovremo discutere per dare una mano a ripart… - titrasporto : - 1950Elda : RT @Sovrana7: Aggiungo, che nel nuovo decreto saranno considerati profughi, anche quelli provenienti da paesi dove c'è presente il Covid. P… -