Continua in positivo Piazza Affari, spinta dal rialzo di FCA (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca tra i migliori listini azionari europei, oggi quasi tutti in positivo. La borsa di Milano è spinta dall’ottimo risultato di FCA, la migliore del FTSE MIB. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,216. Sostanzialmente stabile l’oro, che Continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.840,6 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 52,9 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%. Tra i mercati del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) –inla seduta finanziaria di, che si colloca tra i migliori listini azionari europei, oggi quasi tutti in. La borsa di Milano èdall’ottimo risultato di FCA, la migliore del FTSE MIB. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,216. Sostanzialmente stabile l’oro, chela sessione sui livelli della vigilia a quota 1.840,6 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 52,9 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%. Tra i mercati del ...

Ultime Notizie dalla rete : Continua positivo Continua in positivo Piazza Affari, spinta dal rialzo di FCA Il Messaggero Piazza Affari apre in rialzo in un contesto europeo positivo

(Teleborsa) - Apre in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, in una giornata in cui tutti listini azionari europei hanno iniziato la seduta in positivo. L' Euro / Dollar ...

Continua in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca tra i migliori listini azionari europei, oggi quasi tutti in positivo.

