Campania zona gialla, De Luca: “Nessuna ricreazione, serve rigore assoluto” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Regione Campania: il governatore Vincenzo De Luca lancia un appello ai cittadini per mantenere comportamenti rigorosi contro il Covid 19 (“Già aumentano i ricoveri”). Da lunedì 11 gennaio, la Campania è tra le 15 regioni zona gialla, ovvero quelle considerate a rischio minore di contagio da Covid 19. Tuttavia, come sempre ormai da un anno, Leggi su 2anews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Regione: il governatore Vincenzo Delancia un appello ai cittadini per mantenere comportamenti rigorosi contro il Covid 19 (“Già aumentano i ricoveri”). Da lunedì 11 gennaio, laè tra le 15 regioni, ovvero quelle considerate a rischio minore di contagio da Covid 19. Tuttavia, come sempre ormai da un anno,

desk_ucr : #bandieuropei #EuropeAid NEWS BANDI – Iniziativa UE per il CONSOLIDAMENTO della PACE (EUPI) 2020 Codice identifica… - occhio_notizie : ??? #Lavoro in #Campania??? La catena di supermercati Sole365 cerca addetti in zona #Salerno e #Napoli. I requisiti… - salernonotizie : Contagi, la zona gialla in Campania non illude De Luca: “Non siamo al liberi tutti” - MarisaGiannace : RT @marcogrie: Ma se la #Campania era al collasso, perché è zona #arancione? Dubbi da #dpcm? - Marilen97832318 : RT @MariaRo99325323: -