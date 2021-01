Anticipazioni Sanremo 2021, Amadeus sugli Abba: “Rientrano nei desideri”, su Ibrahimovic: “Lo affiderò a Fiorello” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Intervistato da Radio RTL 102.5, Amadeus ha lanciato qualche anticipazione sui probabili ospiti di Sanremo 2021 Nella puntata di Non stop news di Radio RTL 102.5, condotta da Pierluigi Diaco, Amadeus ha dato qualche anticipazione in più in vista di Sanremo 2021. Il direttore artistico ha raccontato che in questi giorni sta lavorando tantissimo in vista del 2 marzo, data d’inizio del festival della canzone italiana. Un festival che presterà tanta attenzione alla salute, dato il periodo difficile per via del Covid, ma allo stesso tempo sarà un evento che si avvicinerà molto alla normalità grazie al pubblico. Inoltre, sarà il primo festival della storia ad avere 26 canzoni in gara. Sulla probabile presenza di Achille Lauro, ha commentato: “Farà cinque quadri artistici, un percorso ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Intervistato da Radio RTL 102.5,ha lanciato qualche anticipazione sui probabili ospiti diNella puntata di Non stop news di Radio RTL 102.5, condotta da Pierluigi Diaco,ha dato qualche anticipazione in più in vista di. Il direttore artistico ha raccontato che in questi giorni sta lavorando tantissimo in vista del 2 marzo, data d’inizio del festival della canzone italiana. Un festival che presterà tanta attenzione alla salute, dato il periodo difficile per via del Covid, ma allo stesso tempo sarà un evento che si avvicinerà molto alla normalità grazie al pubblico. Inoltre, sarà il primo festival della storia ad avere 26 canzoni in gara. Sulla probabile presenza di Achille Lauro, ha commentato: “Farà cinque quadri artistici, un percorso ...

katiadiluna16 : In arrivo le prime anticipazioni sul festival di #sanremo2021 dalle novità, ai probabili ospiti fino alle curiosità… - SocialArtistOF : #Amadeus in un'intervista per RTL 102.5, fa delle anticipazioni su #Sanremo2021. - infoitcultura : Che Festival sarà per la città di Sanremo? Questa sera analisi e anticipazioni a ‘2 ciapetti con Federico’ - imperianews_it : Che Festival sarà per la città di Sanremo? Questa sera analisi e anticipazioni a ‘2 ciapetti con Federico’ - fed_marchi : Che #Festival sarà per la città di #Sanremo? Questa sera analisi e anticipazioni a ‘2 ciapetti con Federico’ - … -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Sanremo La finale di “Sanremo giovani” e le anticipazioni sul Festival 2021 Tv Sorrisi e Canzoni La musica che gira intorno, Fiorella Mannoia su Rai 1: le anticipazioni e gli ospiti

Quando andrò in onda La musica che gira intorno, lo spettacolo di Fiorella Mannoia trasmesso per due prime serate dall'ammiraglia Rai? Le anticipazioni.

Sanremo 2021, Amadeus vuole portare gli ABBA sul palco dell’Ariston: “I desideri? Sono tanti e pure le invenzioni”

“Ho letto addirittura che sarei stato io a volere gli Abba a Sanremo 2021, ma io non lo ricordo“. E rivela che al momento non è stato deciso ancora nulla sugli ospiti che appariranno a Sanremo 2021. S ...

Quando andrò in onda La musica che gira intorno, lo spettacolo di Fiorella Mannoia trasmesso per due prime serate dall'ammiraglia Rai? Le anticipazioni.“Ho letto addirittura che sarei stato io a volere gli Abba a Sanremo 2021, ma io non lo ricordo“. E rivela che al momento non è stato deciso ancora nulla sugli ospiti che appariranno a Sanremo 2021. S ...