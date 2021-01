Ultime Notizie Roma del 13-01-2021 ore 12:10 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio recovery Plan ama la crisi un passo io le consiglio dei ministri lo approva ma le ministre renziane si astengono oggi la decisione di tele Vi va se uscire dal governo Renzi e Conte si rimpallano la responsabilità della caduta del governo in piena emergenza sanitaria Mike pence non intendo invocare il 25esimo emendamento e strappare i poteri ha Donald Trump non è nell’interesse del paese in linea con la Costituzione ha detto in una lettera indirizzata la speaker della camera Nancy pelosi una missiva che è arrivata mentre era in corso il dibattito sulla risoluzione per chiedere proprio il vicepresidente di ricorrere al 25esimo emendamento e rimuovere Trump è stato ucciso con un’iniezione letale non esecuzione Fede Elisa montgomery la prima donna essere messa a morte in 70 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio recovery Plan ama la crisi un passo io le consiglio dei ministri lo approva ma le ministre renziane si astengono oggi la decisione di tele Vi va se uscire dal governo Renzi e Conte si rimpallano la responsabilità della caduta del governo in piena emergenza sanitaria Mike pence non intendo invocare il 25esimo emendamento e strappare i poteri ha Donald Trump non è nell’interesse del paese in linea con la Costituzione ha detto in una lettera indirizzata la speaker della camera Nancy pelosi una missiva che è arrivata mentre era in corso il dibattito sulla risoluzione per chiedere proprio il vicepresidente di ricorrere al 25esimo emendamento e rimuovere Trump è stato ucciso con un’iniezione letale non esecuzione Fede Elisa montgomery la prima donna essere messa a morte in 70 ...

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Moderna: il nostro vaccino immunizza per almeno un anno e funziona anche con le nuove v… - GoalItalia : Le ultime dalla Continassa pre #JuveGenoa: maglia da titolare per #Chiellini [@romeoagresti ??] - Agenzia_Ansa : I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo #record. E' quanto emerge… - orizzontescuola : Crisi di governo, ore decisive per evitare showdown: le ultime notizie - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo #record. E' quanto emerge dai d… -