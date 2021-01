Studenti protestano contro la DaD e occupano la scuola: i docenti sono solidali con loro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Hanno ricevuto la solidarietà dei professori, oltre che tante brioche e focacce da genitori e Studenti, i 20 ragazzi che hanno passato la notte in un'aula del liceo classico Manzoni di Milano, occupato da ieri mattina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Hanno ricevuto la solidarietà dei professori, oltre che tante brioche e focacce da genitori e, i 20 ragazzi che hanno passato la notte in un'aula del liceo classico Manzoni di Milano, occupato da ieri mattina. L'articolo .

