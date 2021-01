Sono state vaccinate 100mila persone “fuori lista”. Cosa significa e perché sta scoppiando un caso (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da Repubblica, centomila persone sarebbero state vaccinate, anche se fuori lista. La beffa è avvenuta a scapito del personale delle RSA e della popolazione più anziana, in posizione privilegiata per l’ottenimento del vaccino. Il caso è scoppiato pochi giorni fa, proprio a poche ore dall’annuncio del presidente della Campania, De Luca, il quale aveva denunciato scarsità di dosi: Da oggi sospendiamo la campagna vaccinale per mancanza di dosi. Ho segnalato il problema al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato. Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi. Così come è necessario e urgente l’invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da Repubblica, centomilasarebbero, anche se. La beffa è avvenuta a scapito del personale delle RSA e della popolazione più anziana, in posizione privilegiata per l’ottenimento del vaccino. Ilè scoppiato pochi giorni fa, proprio a poche ore dall’annuncio del presidente della Campania, De Luca, il quale aveva denunciato scarsità di dosi: Da oggi sospendiamo la campagna vaccinale per mancanza di dosi. Ho segnalato il problema al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato. Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi. Così come è necessario e urgente l’invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di ...

