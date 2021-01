Reddito di cittadinanza, le date del pagamento di gennaio 2021: ecco chi rischia la sospensione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Prevista a breve l’erogazione del Reddito di cittadinanza per gennaio 2021, ma non tutti potranno percepire la mensilità: ecco chi rischia e come fare per rimediare. I pagamenti per il mese di gennaio del Reddito di cittadinanza saranno erogati dal 15 e dal 27 del mese. Chi riceve il RdC per la prima volta, o Leggi su 2anews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Prevista a breve l’erogazione deldiper, ma non tutti potranno percepire la mensilità:chie come fare per rimediare. I pagamenti per il mese dideldisaranno erogati dal 15 e dal 27 del mese. Chi riceve il RdC per la prima volta, o

repubblica : Mazara, inseguimento in mare per bloccare un carico di sigarette. Uno dei contrabbandieri aveva il reddito di citta… - SkyTG24 : Reddito di cittadinanza senza averne diritto, 46 denunce nel Ragusano - INPS_it : #InpsComunica Richiedi l'#ISEE2021 per confermare il diritto alle prestazioni come il #BonusBebè e il Reddito di Ci… - uffailnick1 : @Moonlightshad1 2/2 sia un grande evasore, un percettore di reddito di cittadinanza o pensione di invalidità senza… - val_nos : @GioChirilly dove è la fonte? questi cialtroni al governo farebbero di tutto pur di non toccare i loro elettori: nu… -