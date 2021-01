Real Sociedad-Barcellona (Semifinale Supercopa): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Isak la spunta su Willian Josè, Koeman senza Messi ma con Griezmann e Dembélé (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La formula dell’anno scorso, con quattro squadre partecipanti, ha avuto successo e allora verrà riproposta anche questa stagione: la Supercopa si giocherà tra le prime due classificate di Liga dell’anno scorso (Real Madrid e Barcellona) e le due finaliste di Copa (Real Sociedad e Athletic, che tra l’altro ancora attendono di giocare quella finale, perchè InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La formula dell’anno scorso, con quattro squadre partecipanti, ha avuto successo e allora verrà riproposta anche questa stagione: lasi giocherà tra le prime due classificate di Liga dell’anno scorso (Madrid e) e le due finaliste di Copa (e Athletic, che tra l’altro ancora attendono di giocare quella finale, perchè InfoBetting: Scommesse Sportive e

sportli26181512 : Supercoppa di Spagna: Real Sociedad-Barcellona LIVE: Inizia stasera con la prima... - Eurosport_IT : Messi salta la sfida contro la Real Sociedad, speranza per l'eventuale finale ?????? La Supercoppa di Spagna è live d… - sportface2016 : #Barcellona, #Messi in forte dubbio per il match contro la #RealSociedad - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Programma del giorno piuttosto impegnativo: ????15.00 Fiorentina-Inter ???17.30 Conferenza stampa di Matteo Renzi ????17.45… - nomehvincentehe : RT @delinquentweet: Programma del giorno piuttosto impegnativo: ????15.00 Fiorentina-Inter ???17.30 Conferenza stampa di Matteo Renzi ????17.45… -