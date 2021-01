Panini compie 60 anni e lancia ‘Calciatori 2021’

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – È uscita in edicola ‘Calciatori 2021’, la nuovissima raccolta ufficiale di figurine Panini sul calcio italiano, che celebra il 60esimo anniversario dell’azienda modenese. La collezione si compone di 748 figurine (di cui 109 speciali foil, rainbow, raso e cast&cure), da raccogliere in un fantastico album di grande formato da 132 pagine. La copertina dell’album, realizzata con verniciatura ibrida e inserti metal, e’ caratterizzata dall’immagine iconica del famoso calciatore in rovesciata, storico simbolo delle collezioni ‘Calciatori’, con un grande numero 60 dorato su un muro tricolore.Tante le novità della raccolta, a partire dalle figurine di ‘Top Team Panini 60’ e ‘La Panini più amata’, che saranno scelte con la collaborazione dei collezionisti e dei tifosi dei club, e poi le figurine delle copertine storiche dei 60 album ‘Calciatori’ dal 1961 e degli MVP (Most Valuable Players) delle squadre della Serie A TIM. Una particolare novita’ riguarda le figurine dedicate alla Nazionale Italiana Cantanti, che quest’anno celebra il suo 40°anniversario.