Pallamano, Mondiali 2021: l’Egitto vince la partita inaugurale, Cile sconfitto per 35-29 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono iniziati quest’oggi i Mondiali di Pallamano 2021, e lo hanno fatto con una partita, ma con due importanti notizie, ovvero le rinunce da parte di Stati Uniti e Repubblica Ceca, che hanno riscontrato un numero tale di positività al covid da non poter partire per l’Egitto, venendo rimpiazzate da Macedonia del Nord e Svizzera. Passando al campo, si è da poco conclusa la gara inaugurale tra Egitto e Cile, vinta dai padroni di casa senza troppi patemi, congelando i due punti già dopo la prima frazione, chiusa sul 18-11, dopo aver toccato un vantaggio addirittura di otto gol. La differenza tecnica è risultata palpabile, con il terzino Yehia El-Deraa che ha trascinato i suoi fino al conclusivo 35-29, facendo ruotare tutti i giocatori a referto. Domani altre sette sfide, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono iniziati quest’oggi idi, e lo hanno fatto con una, ma con due importanti notizie, ovvero le rinunce da parte di Stati Uniti e Repubblica Ceca, che hanno riscontrato un numero tale di positività al covid da non poter partire per, venendo rimpiazzate da Macedonia del Nord e Svizzera. Passando al campo, si è da poco conclusa la garatra Egitto e, vinta dai padroni di casa senza troppi patemi, congelando i due punti già dopo la prima frazione, chiusa sul 18-11, dopo aver toccato un vantaggio addirittura di otto gol. La differenza tecnica è risultata palpabile, con il terzino Yehia El-Deraa che ha trascinato i suoi fino al conclusivo 35-29, facendo ruotare tutti i giocatori a referto. Domani altre sette sfide, ...

