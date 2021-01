Napoli Empoli 0-0 LIVE: Furlan vola su Lozano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra Napoli e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Diego Armando Maradona”, Napoli e Empoli si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Empoli 0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 7? Occasione Napoli – Lozano viene servito nello spazio, calcia col destro dal limite dell’area piccola ma Furlan è bravissimo a respingere. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Napoli Empoli 0-0: risultato e tabellino Marcatori Napoli (4-2-3-1): ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Diego Armando Maradona”,si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 7? Occasioneviene servito nello spazio, calcia col destro dal limite dell’area piccola maè bravissimo a respingere. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino Marcatori(4-2-3-1): ...

sscnapoli : ?? | Le immagini dell’ultimo incontro casalingo tra Napoli ed Empoli Domani ?? #NapoliEmpoli ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliEmpoli ?? - rtl1025 : ?? Isolamento in albergo a Napoli per tre calciatori dell'#Empoli, l'allenatore #Dionisi e un magazziniere che sono… - ROSSIPA42950428 : RT @alabarda67: Napoli già in campo, con il dodicesimo giocatore, asl Napoli 1 mette in quarantena 3 giocatori l'allenatore e un magazzinie… - ROSSIPA42950428 : RT @francescoceccot: Medico Empoli:'Ricevuto questa notte la comunicazione del positivo che viaggiava con noi in aereo il 4 gennaio,avevamo… -