Lazio-Roma, Fonseca in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Roma di Paulo Fonseca si prepara per il derby della Capitale nel quale affronterà la Lazio di Simone Inzaghi nell'anticipo della diciottesima giornata di campionato in programma venerdì 15 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. I giallorossi, reduci dal pareggio contro l'Inter per 2-2, non vogliono perdere terreno sul Milan capolista e allungare sulla Juventus che è sotto di un solo punto al quarto posto in classifica. Il tecnico portoghese alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa giovedì 14 gennaio alle ore 13:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L'evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

