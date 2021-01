Incredibile Grillo! Lancia l’appello per l’Inciucissimo: “Patto tra tutti i partiti” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E adesso scende in campo nientepopodimeno che Beppe Grillo in persona per spingere all’Inciucissimo. Il cofondatore del Movimento 5 stelle ha condiviso su Facebook una lettera aperta rivolta a tutti i (!) per indicare la via di uscita dalla crisi di governo. Un modo per salvare la poltrona di Conte e di tutti i 5Stelle che altrimenti rivedrebbero il Parlamento sol binocolo. La lettera, firmata dal deputato M5S Giorgio Trizzino, è stata condivisa da Beppe Grillo a mo’ di appello. Nella lunga missiva il pentastellato scrive: “Non può esistere in questo momento una distinzione tra maggioranza ed opposizione perché tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il Paese. Nessuno cerchi scuse o pretesti per sottrarsi a questa grande responsabilità o ancor ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E adesso scende in campo nientepopodimeno che Beppe Grillo in persona per spingere al. Il cofondatore del Movimento 5 stelle ha condiviso su Facebook una lettera aperta rivolta ai (!) per indicare la via di uscita dalla crisi di governo. Un modo per salvare la poltrona di Conte e dii 5Stelle che altrimenti rivedrebbero il Parlamento sol binocolo. La lettera, firmata dal deputato M5S Giorgio Trizzino, è stata condivisa da Beppe Grillo a mo’ di appello. Nella lunga missiva il pentastellato scrive: “Non può esistere in questo momento una distinzione tra maggioranza ed opposizione perchéi rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il Paese. Nessuno cerchi scuse o pretesti per sottrarsi a questa grande responsabilità o ancor ...

dottorfederico : RT @Biancarosabesso: E ORA: Grillo, un comico, suggerisce al governo come 'governare' in tempi di crisi...Incredibile un comico! Se conside… - Biancarosabesso : E ORA: Grillo, un comico, suggerisce al governo come 'governare' in tempi di crisi...Incredibile un comico! Se cons… - scimmiaintesta : RT @AntGa95: #crisidigoverno e si ipotizza un Conte 3 (la vendetta) con l'appoggio di Forza Italia. Scambio Renzi ?? Berlusconi Tutti que… - AntGa95 : #crisidigoverno e si ipotizza un Conte 3 (la vendetta) con l'appoggio di Forza Italia. Scambio Renzi ?? Berlusconi… - marcobologna_ : #StaseraItalia Bettini l’intellettuale ex PCI ora regista del PD ha paura del populismo avanzante e sta culo e cami… -

