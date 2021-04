“Ha detto delle bugie” Polemica sulla mamma della concorrente del GFVIP (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una delle concorrenti più discussa di questo Grande Fratello VIP è Dayane Mello che si trova spesso al centro di polemiche. La modella brasiliana ha raccontato in più di un’occasione di aver avuto un’infanzia molto travagliata, e ha confessato anche di aver cercato di togliersi la vita in età adolescenziale. Un pesante fardello Ne ha parlato con il coinquilino Mario Ermito A sedici anni mio papà mi ha picchiato e ho preso tutte le medicine per morire. Mi hanno portata in ospedale. Ho imparato ad amare la mia vita molto dopo Sfogandosi con Samantha De Grenet invece si è lamentata del fatto di avere il fratello, al quale è molto legata, lontano Temo di perdere tutto quello che ho, devo lavorare molto per arrivare alla mia felicità, sono stanca di soffrire… Vorrei avere più stabilità, ho sempre paura di perdere quello che riesco a ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Unaconcorrenti più discussa di questo Grande Fratello VIP è Dayane Mello che si trova spesso al centro di polemiche. La mobrasiliana ha raccontato in più di un’occasione di aver avuto un’infanzia molto travagliata, e ha confessato anche di aver cercato di togliersi la vita in età adolescenziale. Un pesante fardello Ne ha parlato con il coinquilino Mario Ermito A sedici anni mio papà mi ha picchiato e ho preso tutte le medicine per morire. Mi hanno portata in ospedale. Ho imparato ad amare la mia vita molto dopo Sfogandosi con Samantha De Grenet invece si è lamentata del fatto di avere il fratello, al quale è molto legata, lontano Temo di perdere tutto quello che ho, devo lavorare molto per arrivare alla mia felicità, sono stanca di soffrire… Vorrei avere più stabilità, ho sempre paura di perdere quello che riesco a ...

Advertising

francescoseghez : Alla luce di quanto già detto sui cambiamenti delle modalità di rilevazione dei dati sul mercato del #lavoro qui 10… - borghi_claudio : @TimoneDi @lameduck1960 @BoiledFrog2017 @Vocedelpensier1 @TheDonald_01 @Gigadesires @pbecchi Giusto ma, come vi ho… - ValSavage_ : Non dimentico quando il Taylor mi ha guardata brutta appena ho detto che Robbie Williams è una delle mie crush. So… - sasosbirvale : @marco_rogerio_ @My7th2 @romeoagresti Ma appunto...se nn volevano farlo sap trqllo che non usciva nulla. Che poi ci… - thesofakillers : @L1beroP @Alessiom8 Il fatto delle faglie non lo sapevo. Mea culpa. (poteva comunque essere menzionato nell'articol… -